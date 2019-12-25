Диалог между футуристами Италии и России: в Михайловском замке открылась уникальная выставка с аудиогидом в СберЗвуке

Посетители могут насладиться шедеврами мастеров русского и итальянского футуризма с 16 июля по 4 октября.

В Михайловском замке при поддержке Сбербанка открылась выставка "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций Москвы". Она открыта для посетителей с 16 июля по 4 октября.

С творчеством известных художников-футуристов можно познакомиться в аудиоформате, воспользовавшись бесплатным аудиогидом от СберЗвук. Впервые в Михайловском замке произведения итальянского футуризма выставлены вместе с работами русских мастеров. Аудиоэкскурсия поможет не только полностью погрузиться в атмосферу авангарда 1910-х гг., но и увидеть близость и различия художественного движения в искусстве двух стран.

Выставка футуристов в Русском музее проходит при поддержке Сбера. Как технологичная экосистема, мы стремимся расширить аудиторию этого проекта посредством цифровых возможностей. Предлагаем с помощью аудиогида разобраться в тонкостях замысла отечественных и итальянских авангардистов. Также в ближайшее время произведения искусства из коллекции нашего партнера – Русского музея появятся в приложении СберБанк Онлайн. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фрагменты из экскурсии:

Моранди. Бутылка и ваза для фруктов

"Контрапунктом футуризму на выставке являются несколько работ Джорджо Моранди. Это художник, известный предельно лаконичными – и по цвету, и по композиции – натюрмортами. На его картинах обычно изображены несколько простых предметов – чашки или кувшины – в светлой гамме, практически без деталей с нейтральным освещением, почти без теней и бликов. Искусство Моранди – это футуризм наоборот".

Аудиогид регулярно обновляется, следите за новыми выпусками.

Фото: пресс-служба Сбербанка