Детский завтрак в "Манеже"

Центральный выставочный зал "Манеж" совместно с Благотворительным фондом "Звёзды детям" приглашают на новую встречу из цикла Детских завтраков в Манеже. Занятие будет посвящено искусству коллажа.
На Детском завтраке обсудят, зачем художники собирают свои работы из очень разных тем, образов и материалов, и найдут отражение приема в разных формах искусства — живописи, скульптуре и фотографии.
Встречу проводит графический дизайнер и фотограф Владимир Корольков. После беседы гостей ждет игра и прогулка по выставке. Завершится встреча, как всегда, завтраком.
Место: Исаакиевская площадь, 1
Возрастное ограничение: 9+
Цена билета: 600 рублей за ребенка. В стоимость входит один билет для взрослого на посещение выставки "AES+F. Предсказания и откровения". Запись по телефону: +7 921 767 55 37 (Александра)
Фото: manege.spb.ru
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