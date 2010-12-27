Детский завтрак в "Манеже"

Интересный вариант для родителей с юными любителями искусства.

Центральный выставочный зал "Манеж" совместно с Благотворительным фондом "Звёзды детям" приглашают на новую встречу из цикла Детских завтраков в Манеже. Занятие будет посвящено искусству коллажа.

На Детском завтраке обсудят, зачем художники собирают свои работы из очень разных тем, образов и материалов, и найдут отражение приема в разных формах искусства — живописи, скульптуре и фотографии.



Встречу проводит графический дизайнер и фотограф Владимир Корольков. После беседы гостей ждет игра и прогулка по выставке. Завершится встреча, как всегда, завтраком.

Место: Исаакиевская площадь, 1

Возрастное ограничение: 9+

Цена билета: 600 рублей за ребенка. В стоимость входит один билет для взрослого на посещение выставки​ "AES+F. Предсказания и откровения". Запись по телефону: +7 921 767 55 37 (Александра)

Фото: manege.spb.ru