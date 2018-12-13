День музеев : ЭРМИТАЖ

Ночи музеев всегда предшествует день музеев - благо, что 18 мая вход в Эрмитаж был бесплатным для всех категорий населения. Воспользовавшись этим добрым случаем, мы посмотрели шикарные временные выставки в Главном штабе и Зимнем дворце.

Роберто Матта и четвертое измерение (Эрмитаж, Главный Штаб) Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей (Главный музейный комплекс, Манеж Малого Эрмитажа) Якоб Йорданс. Картины и рисунки из собраний России (Главный музейный комплекс) АРТЛИКБЕЗ № 226 арт-гид: Вячеслав Корнев композитор: Александр Жулин звук: Дарья Сарычева Санкт-Петербург, 23 мая 2019