День Флага в Петропавловской крепости

Празднование Дня Флага начнется в Петербурге вечером 21 августа.

В 21 час 21 августа Петропавловская крепость откроется ради празднования Дня российского флага. Жители и гости города смогут зайти на территорию архитектурного памятника через Иоанновский мост. Специально ради проведения торжественной церемонии Нарышкин бастион посетят представители Законодательного собрания Северной столицы и Правительства города.

Со сцены зрители услышат поэтическое творчество местных творцов, увидят лазерное представление и смогут поучаствовать во флешмобе. За музыкальное сопровождение вечера будет отвечать симфонический оркестр. Для мероприятия подготовлен спектакль "Служу тебе, Отечество мое!", за основу которого взяты современные тексты российских авторов. начало программы запланировано на 22 часа.

Одним из организаторов выступает Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, а также фонд "Поэзия улиц".

Фото: Pixabay.com