Дагестан бросает "Вызов" умникам и звёздам! ТНТ объявляет дату премьеры продолжения спортивно-интеллектуального шоу

С 21 октября ТНТ бросает "Вызов" всем зрителям и начинает показ нового сезона спортивно-интеллектуальной игры, в которой 11 звёзд шоу-бизнеса и 11 молодых звёзд из мира науки поборются за главный приз в 10 млн рублей.

По правилам проекта звёзд из мира науки объединяют со звездами шоу-бизнеса, разделив их на пары. Вместе им необходимо пройти непростые задания, чтобы проверить физическую подготовку участников и их умение находить общий язык с партнёром. Команду звезд шоу-бизнеса представят комик Денис Дорохов, блогеры Карина Мурашкина, Алина Левда, Мария Лодянова, Юлия Коваль, Николай Сердюков, актриса Анастасия Резник, певец и актер Влад Соколовский, музыкант Ваня Дмитриенко, блогер и боец ММА Саша Стоун и пауэрлифтер Кирилл Сарычев. В команду интеллектуалов вошли физик-инженер Никита Востров, ученый-мехатроник Юрий Фурлетов, микробиолог Елизавета Рогачева, физик-электротехник Амир Ахмедов, медиааналитик Алиса Чубина, философ Андрей Кондауров, инженер по управлению ядерным реактором Алиса Тутолмина, экономист Анна Москвина, киберспорстменка Анастасия Горбунова, флейтистка Полина Зибарева и биохимик Данила Калиникин.

Я впервые принимала участие в проекте такого формата. Местами было непросто. Многое я принимаю близко к сердцу, возможно, иногда даже чересчур, но всегда стараюсь действовать от сердца. Поэтому все эмоции на "Вызове" были честными и искренними. Я рада, что решилась на участие! Было крышесносно по-хорошему. Рада, что встретила новых людей, к которым по сей день испытываю теплейшие чувства! Не всё получалось, не всё удавалось проходить успешно, но без ошибок путь невозможен. Анастасия Резник, актриса, участница шоу

Этот проект – потрясающая проверка на прочность, которая помогает тебе раскрыть какие-то новые черты тебя самого, о которых ты мог даже не знать. К тому же, это классный способ найти новые контакты, новые связи. Лично мне ещё запали в душу все экстремальные движухи, которые были на этом проекте. Мне кажется, я достойно со всем справился, собой я доволен. Ваня Дмитриенко, музыкант, участник шоу

В новом сезоне продюсеры обещают усилить элемент реалити, а это значит, что зрителей ждут не только завораживающие и живописные пейзажи Северного Кавказа, но и жаркие споры и искусные интриги участников проекта, тонкие стратегии которых помогут кому-то дойти до финала. В сезоне не обойдется без спонтанных решений, разрыва шаблонов, разочарований и крепкой дружбы между участниками.

Неизменные ведущие проекта – шоумен и комментатор "МАТЧ ТВ" Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора Института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.

Премьера нового сезона шоу "Вызов" – с 21 октября в 14:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ