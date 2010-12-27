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ДТП с двумя иномарками в Кудрово стало причиной пробки
Сегодня, 14:43
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TretyakovaS
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ДТП с двумя иномарками в Кудрово стало причиной пробки

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Днем 12 мая недалеко на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" столкнулись две иномарки и собрали пробку.

Днем 12 мая на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" автомобилиь "Тойота Лэнд Крузер" въехал в БМВ. Об этом сообщают очевидцы.

Автолюбители негодуют: со всех сторон на перекрестке пробка. 

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Картина дня

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