ДТП с двумя иномарками в Кудрово стало причиной пробки

Днем 12 мая недалеко на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" столкнулись две иномарки и собрали пробку.

Днем 12 мая на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" автомобилиь "Тойота Лэнд Крузер" въехал в БМВ. Об этом сообщают очевидцы.

Автолюбители негодуют: со всех сторон на перекрестке пробка.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург