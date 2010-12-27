ДТП с двумя иномарками в Кудрово стало причиной пробки

Днем 12 мая на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" автомобилиь "Тойота Лэнд Крузер" въехал в БМВ. Об этом сообщают очевидцы.
Автолюбители негодуют: со всех сторон на перекрестке пробка.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Днем 12 мая недалеко на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" столкнулись две иномарки и собрали пробку.
Днем 12 мая на выезде из ТЦ "МЕГА Дыбенко" автомобилиь "Тойота Лэнд Крузер" въехал в БМВ. Об этом сообщают очевидцы.
Автолюбители негодуют: со всех сторон на перекрестке пробка.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.