Сегодня, 8:29
lizapoluda

Вечернее ДТП с фурой затруднило движение трамваев на Литейном

0 0

О жертвах или пострадавших сведений пока нет, обстоятельства аварии выясняются компетентными службами.

Вечером в Санкт-Петербурге крупная авария парализовала транспортный поток на Литейном проспекте. В результате дорожно-транспортного происшествия остановлено трамвайное сообщение в обоих направлениях.  Об инциденте первым сообщил Telegram-канал "Мегаполис". 

Причиной пробок стал грузовик с прицепом, заблокировавший проезжую часть.

Движение трамваев временно прекращено в двух направлениях, отметили авторы канала. О жертвах или пострадавших сведений пока нет, обстоятельства аварии выясняются компетентными службами.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

