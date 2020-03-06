Вечернее ДТП с фурой затруднило движение трамваев на Литейном

Вечером в Санкт-Петербурге крупная авария парализовала транспортный поток на Литейном проспекте. В результате дорожно-транспортного происшествия остановлено трамвайное сообщение в обоих направлениях. Об инциденте первым сообщил Telegram-канал "Мегаполис".
Причиной пробок стал грузовик с прицепом, заблокировавший проезжую часть.
Движение трамваев временно прекращено в двух направлениях, отметили авторы канала. О жертвах или пострадавших сведений пока нет, обстоятельства аварии выясняются компетентными службами.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
