ДТП на Дальневосточном проспекте: "БМВ" сбил девушку-мотоциклиста

К счастью, девушка осталась жива.

Вечером 27 августа, на перекрестке на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко белый "БМВ" сбил девушку на оранджевом мотоцикле. Очевидцы сообщают, что девушка осталась жива.

У нее что-то с ногой. В скорую сама пошла отмечает очевидец

На кадрах видно, что у белой "БМВ" от удара осталась вмятина на бампере. У мотоцикла же ущерб куда обширнее.

Автовладельцы отметили, что медики оперативно прибыли на место аварии и своевременно оказали помощь.

Ранее мы сообщали о том, что на Проспекте Стачек столкнулись два автобуса.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК