ДТП на Дальневосточном проспекте: "БМВ" сбил девушку-мотоциклиста

Вечером 27 августа, на перекрестке на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко белый "БМВ" сбил девушку на оранджевом мотоцикле. Очевидцы сообщают, что девушка осталась жива.
У нее что-то с ногой. В скорую сама пошла
отмечает очевидец
На кадрах видно, что у белой "БМВ" от удара осталась вмятина на бампере. У мотоцикла же ущерб куда обширнее.
Автовладельцы отметили, что медики оперативно прибыли на место аварии и своевременно оказали помощь.
Ранее мы сообщали о том, что на Проспекте Стачек столкнулись два автобуса.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК