В Москве автобус протаранил столб, из-за легковушки

Одна из пострадавших пассажирок скончалась в реанимации.

Накануне вечером, 25 февраля, в Москве произошло серьезное ДТП с участием городского автобуса.

Авария произошла поздно вечером на проспекте Андропова. Легковой "Мерседес" грубо подрезал автобус, который пытаясь уйти от столкновения, врезался в железобетонный столб. В результате транспортное средство получило серьезные повреждения. Несколько человек серьезно пострадали. Одна из пассажирок автобуса от полученных травм скончалась в больнице.

Виновником аварии стал 24-летний гость столицы из Таджикистана. Как сообщается, он успел накопить уже 86 штрафов за нарушение ПДД.

Видео: YouTube/Maken