В Ленобласти сотрудники ДПС пресекли перевозку нелегального груза с помощью стрельбы

Сотрудники ГИБДД Ленинградской области гнались за фурой со стрельбой. Ни водитель, ни пассажир грузовика не заплатили за проезд по трассе М-11.

В Тосненском районе Ленобласти произошла настоящая погоня со стрельбой. Водитель большегруза не заплатил за проезд по трассе М-11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На пропускном пункте умельцы решили поднять шлагбаум руками, однако у них ничего не получилось. Поэтому водитель фуры решил дать по газам, предварительно скрыв номерные знаки.

Сотрудники ДПС заметили нарушителей, но ни на одно из требований остановится ответа не поступило. Тогда водитель двинулся на полной скорости к инспектору, полицейскому пришлось стрелять по колесам.

Как оказалось, водитель вез нелегальный груз, а пассажир незаконно находился на территории России.

Ранее сообщалось, что автобус задымился и чуть не лишился двигателя на Стачек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти