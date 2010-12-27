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В Петербург в преддверии 8 марта в города привезли цветочную продукцию из 27 стран
Сегодня, 13:17
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lesjasap
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В Петербург в преддверии 8 марта в города привезли цветочную продукцию из 27 стран

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Петербурженки не останутся без цветов на праздники: в Северную столицу разрешен "въезд" цветам из 27 стран мира.

Представитель Россельхознадзора рассказал о прибытии в Петербург цветов из 27 стран мира. Растения выращены на полях Эквадора, Израиля, США, Коста-Рике, Испании, Колумбии, Израиля, Таиланда и других государств. Крупная партия горшечных цветов поступила в Северную столицу в преддверии международного женского дня. 

Специалисты выявили 56 случаев заражения. Более 20 тысяч  цветов оказались подвержены калифорнийским трипсом, 160 экземпляров белой ржавчиной и сотня - томатным вредителем. “Заболевшие” были уничтожены. Остальные цветы с успехом прошли фитосанитарный контроль и карантинный режим. Некоторые из прибывший образцов в последствие перенаправлены в Ленинградскую и Псковскую области.
 

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Категории: Новости СПб

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