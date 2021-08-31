Цифровизация автоиндустрии: пример цифровой трансформации автохолдинга РРТ

Интервью с генеральным директором компании KITE Екатериной Алексеевой.

Автохолдинг РРТ одним из первых в стране встал на путь цифровой трансформации. К июлю 2023 года организация завершила работу по созданию новой IT-архитектуры предприятия. За непосредственную реализацию проекта отвечала петербургская компания KITE (входит в инвестиционную компанию X2).

Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы РРТ заняло 2 года. Результатом стал существенный апгрейд как внутренних процессов компании, так и методов взаимодействия дилера с покупателями. Например, теперь любой желающий сможет приобрести автомобиль онлайн всего в несколько кликов. Менеджмент РРТ, в свою очередь, получил доступ к новой базе данных и современным инструментам бизнес-аналитики.

На сегодняшний день компания завершает работу по внедрению системы в сети региональных филиалов, состоящей из 10 автоцентров в 6 регионах России.

О том, какие выгоды авторынку может принести цифровая трансформация, и почему многие дилеры до сих пор не готовы к такому апгрейду, мы узнали у Екатерины Алексеевой, генерального директора компании KITE.

— Как выглядит процесс цифровизации в такой специфичной отрасли, как автоиндустрия? И почему мы так редко слышим о конкретных примерах ЦТ в этой сфере?

– Уровень цифровизации российского авторынка гораздо ниже, чем в других отраслях. В отличие от банковской сферы или e-commerce, где Россию можно назвать одним из мировых лидеров, представители автоторговли долгое время находились в спячке. Большинство крупных игроков и сегодня используют однотипные IT-решения: устаревшее самописное программное обеспечение из нулевых, сбор отчётности в Excel, минимум клиентских сервисов. Пользователь находит в Сети только информационный сайт дилера, завешенный баннерами, на котором можно оставить свой телефон и электронный адрес. Всё дальнейшее взаимодействие происходит уже оффлайн – непосредственно в дилерских центрах.

Эта модель долгие годы успешно работала, но сейчас находится на спаде. Когда 2 года назад к нам обратился владелец холдинга Олег Барабанов, перед командой KITE была поставлена глобальная задача: полная цифровизация проекта, которая затрагивала бы всю архитектуру предприятия.

– С чего начинался этот процесс?

– Фактически мы выстраивали систему с нуля. Критически важным процессом стала работа с данными. Ведь чтобы компания могла называть себя "цифровой" и считаться одним из лидеров рынка, ей нужно иметь доступ к корректным показателям. Только так у руководства появится возможность строить прогнозы и принимать решения на основе данных в каждодневном режиме.

Понятно, что у любого автодилера сбор данных так или иначе налажен: какие-то цифры неизбежно собирают отделы маркетинга и продаж. Но в такой работе, как правило, отсутствует единая методология, а полученные сведения практически нельзя извлечь или использовать для качественного анализа.

В случае с РРТ мы смогли создать и настроить систему работы с данными, которая помогает компании в ежедневной работе. На выходе – автоматизация рабочих процессов, прогнозирование, отчётность, актуальная информация о том, как существует бизнес.

– Работа с данными – это чисто техническая новация. А как изменится пользовательский опыт клиентов и партнёров вашего заказчика?

– Одним из результатов цифровой трансформации стала разработка конкретных микросервисов. Среди них – сервис по быстрой и качественной предпродажной оценке автомобиля. Это мобильное приложение для внутренних пользователей – выездных выкупщиков, которое позволяет оценить каждый автомобиль по 200+ критериям. Система автоматически распознает все необходимые документы: СТС, ПТС, VIN-данные, в числе прочего позволяет определить перебитые номера. На выходе специалист может сформировать адекватное предложение для клиента и исключить какие-то истории с плохими авто, которые не нужно выкупать.

Важно и то, что теперь у клиентов дилерских центров РРТ появится возможность покупать автомобили полностью онлайн. Мы осознаём, что на данный момент не все россияне готовы решиться на крупную сделку через сайт – многим всё-таки хочется увидеть авто вживую, потрогать его, проверить. Но на фоне общего роста культуры интернет-торговли очевидно, что число лояльных клиентов будет расти. Мы провели ряд маркетинговых исследований и увидели, что рынок в целом готов к этому переходу. Во всяком случае, в Европе, США и Индии такие сервисы уже существуют и пользуются спросом.

– И всё-таки многим будет непросто нажать на кнопку на сайте – и отдать условные 2–3 миллиона рублей. Как снять эту потребительскую тревожность?



– В таком случае эффективна бизнес-модель, которая предполагает возможность возврата товара в течение какого-то срока. Не по гарантии, а просто – если автомобиль не соответствует ожиданиям клиента. Есть расширенная гарантия, которая входит в стоимость и позволяет сопровождать этот автомобиль в дальнейшем. Для подержанных авто в таком случае важно предоставить покупателю наиболее полную информацию онлайн. И наша система даёт дилеру такую возможность. Если же клиент не сможет решиться на сделку в интернете, то всегда можно будет перевести процесс покупки в офлайн. В любой точке цикла.

– Какие долгосрочные преимущества получает автобизнес от такой комплексной цифровизации?

– Эффекты от цифровой трансформации всегда схожи – вне зависимости от сферы применения. Во-первых, это оптимизация кадров, экономия времени и денег. Во-вторых, функция углубленного осмотра застрахует компанию от выкупа некачественных автомобилей и имиджевых рисков. Плюсом станет и расширение географии: теперь услуги дилерских центров будут доступны и за пределами региона присутствия. Понравилась машина, и она нужна вам в другом городе? Клиенту рассчитают стоимость логистики и доставят авто. Ну и не будем забывать про расширение клиентской базы, причём часть клиентов не будет проходить через сам дилерский центр – это тоже экономия средств.

– А что в такой ситуации получает потребитель?

– Во-первых, удобство. Во-вторых, мы знаем, что наши потребители сейчас любят принимать решения взвешенно, самостоятельно. Обычная картина в любом дилерском центре: продавец может навязывать товар или услугу, которая на самом деле не нужна клиенту. В результате покупатель получает негативный опыт. Наоборот, покупка через сайт даёт и время на размышление, и информацию о товаре, и возможность обратной связи тогда, когда она действительно нужна. Важное отличие РРТ здесь заключается в том, что клиент увидит на сайте не кнопку бронирования и не вымышленную цену рекламной акции, а сразу фактическую стоимость автомобиля. И именно те транспортные средства, что есть в наличии.

– Удалось ли подсмотреть какие-то фишки у отрасли е-commerce?

– Действительно, в онлайн-продажах сложно изобрести какое-то принципиальное новшество. Мы переносили на платформу те решения, которые уже оправдали себя у крупных торговых площадок. Например, рекомендательную систему. Она запоминает, какие модели вы смотрели до этого и предлагает схожие по характеристикам машины.

– Ваш готовый продукт – есть ли у него конкуренты на рынке?

– Плотной конкуренции в сфере IT-решений для автодилеров мы не наблюдаем. Есть ощущение, что крупные компании только делают первые шаги в этом направлении. Другое дело, что рынок плотно захватили гиганты из числа агрегаторов – "Авито Авто" или "Яндекс". Но у нас есть свои преимущества перед этими площадками. Агрегатор не всегда отвечает за наличие и качество товара. Многие сталкиваются с проблемой актуальности витрины на популярных маркетплейсах. В случае с РРТ покупатель имеет дело с конкретным дилером с хорошей репутацией, у которого нужный товар есть в наличии в нужное время. Это особенно важно сегодня, когда авторынок столкнулся с усложнившейся логистикой.

– Ваша совместная работа с РРТ уже подошла к концу?

– Мы как раз подошли к моменту запуска. Практически все наши сотрудники разъехались по городам. Казань, Воронеж, Псков, Мурманск, Вологда, Санкт-Петербург – везде идёт работа "в полях", обучение сотрудников, финальная настройка. Но и в дальнейшем мы будем отвечать за техническое сопровождение системы.

– А какие планы у вашей команды?

– Следующий наш проект – это уже цифровизация в отрасли туризма и гостеприимства. Инвестиционная компания X2 запускает строительство большого курортного комплекса в Приозерском районе Ленинградской области – "Ярви Резорт". Соглашение о его создании было подписано с правительством региона на ПМЭФ-2023. По нашей задумке, это будет цифровой курорт. Клиент сможет управлять всем из мобильного приложения: от бронирования до аренды оборудования или лечебных программ. Даже заказ еды в номер. Знаете, такой отель для гиков, которые не хотят лишний раз ни с кем общаться: в каждом номере будет планшет для заказов и свое мобильное приложение, которые закроют все потребности клиента.

Стас Бутенко

Фото: Архив компании KITE

