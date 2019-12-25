Сбер: компании Северо-Запада инвестировали в цифровую трансформацию более миллиарда рублей

С начала 2023 года более 1200 компаний СЗФО воспользовались цифровыми сервисами Сбера. Такую статистику подвели в преддверии Дня Сбербанка на первом пресс-туре в метавселенной «КоМета».

Наиболее готовыми к инновациям оказались компании из Санкт-Петербурга и Ленобласти – здесь на данный момент реализуется около 50 проектов. Общий объём заключенных контрактов на реализацию таких решений с 2022 года составил уже более 1,2 млрд рублей.

Примеры инновационных наработок в рамках пресс-тура продемонстрировали представители компаний, уже успешно совершивших цифровую трансформацию. Среди них международная Биржа грузоперевозок ATI.SU с интеграцией платежных и других сервисов Сбера, строительная корпорация "ЛенРусСтрой" и её "умный" квартал и сеть кафе и кондитерских "буше" с новым приложением для своих клиентов. Участники дискуссии сошлись во мнении, что цифровая трансформация – это путь к повышению эффективности, ускорению продаж и росту бизнеса.

В СЗФО самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса сегодня считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей (IoT).

Также в рамках пресс-тура Сбер презентовал специальные предложения для предпринимателей к Зелёному дню. Например, юрлица могут оформить страховку в СберСтраховании с большой скидкой с 9 по 17 ноября. По промокоду "GREEN23" доступна скидка до 43% на комплексное страхование рисков "Защита 360".

А завершилось виртуальное шоу презентацией исторического и современного офисов банка, представленных на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.