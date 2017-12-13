Чуть было не было: пешехода от гибели спас высокий поребрик на Троицком мосту

Иномарку занесло на скользких рельсах, и она полетела в сторону мужчины.

В сети появилось видео, как на Троицком мосту иномарку неожиданно занесло, и она на скорости полетела в сторону идущего по тротуару пешехода. Страшной трагедии удалось избежать благодаря высокому поребрику, который принял на себя весь удар.

Известно, что ДТП произошло днем 11 февраля. На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как автомобиль Toyota Camry потерял управление и с крайней левой полосы "покатился" в сторону тротуара. Пешеход на секунду остановился, а потом, немного озираясь, продолжил путь.

Автор видео рассказывает, что иномарку занесло на обледеневших трамвайных рельсах. В салоне автомобиля находилось около шести человек, среди которых были дети.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Видео: YouTube / Дмитрий Cry Рудаковский

Также ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец заснял на видео уборку сосулек и побитые авто.