Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 15:49
0
nadiputintseva
740
Код вставки плеера

Чуть было не было: пешехода от гибели спас высокий поребрик на Троицком мосту

0
 
 

Иномарку занесло на скользких рельсах, и она полетела в сторону мужчины.

В сети появилось видео, как на Троицком мосту иномарку неожиданно занесло, и она на скорости полетела в сторону идущего по тротуару пешехода. Страшной трагедии удалось избежать благодаря высокому поребрику, который принял на себя весь удар.

Известно, что ДТП произошло днем 11 февраля. На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как автомобиль Toyota Camry потерял управление и с крайней левой полосы "покатился" в сторону тротуара. Пешеход на секунду остановился, а потом, немного озираясь, продолжил путь.

Автор видео рассказывает, что иномарку занесло на обледеневших трамвайных рельсах. В салоне автомобиля находилось около шести человек, среди которых были дети.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Видео: YouTube / Дмитрий Cry Рудаковский

Также ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец заснял на видео уборку сосулек и побитые авто.

Теги: дтп , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

Оставить комментарий

Загрузка...
5