Что произошло в Петербурге 9 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 9 февраля.

Что произошло в Петербурге в среду, 9 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Задержаны шесть человек по делу о мошенничестве при уборке Васильевского острова.

Возбуждено два дела о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами стали представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП "Центр". Следствие полагает, что участники подрядной цепочки не выполняли работы по уборке Васильевского острова, на которые им переводил деньги ГУДП. Ущерб составил более миллиона рублей в каждом случае.

Тем временем, с крыши дома №67 по Каменноостровскому проспекту рухнула глыба льда на женщину. Пострадавшую экстренно увезли в больницу на "скорой".

Эрмитаж изменит режим работы из-за коронавируса.

С 15 февраля главное здание Эрмитажа и Главный штаб будут работать со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов. В субботу — до 20 часов. На последний сеанс буду запускать за 2 часа до закрытия музея, кассы закроются за час до закрытия. Зимний Дворец Петра I с 8 февраля временно не принимает посетителей.

Госстройнадзор продлил разрешение на строительство жилого дома на месте ВНИИБ.

Здание располагается на 2-м Муринском проспекте, 49А. Ранее суд признавал незаконным отказ КГИОП от включения дома в перечень объектов культурного наследия. По словам активистов, в январе застройщик попросил суд отменить обеспечительные меры (запрет на снос и строительство) по старому делу. Меры предварительной защиты отменили. Местные жители выступают против сноса здания и просят признать его памятником.

Из-за снега и наледи на крышах в Петербурге пострадали 34 человека.

В Жилищном комитете посоветовали звонить в 004, 112, на горячую линию комитета или администрации района при таких ситуациях. Информацию проверяют, после чего с внеплановой проверкой на место происшествия могут выехать специалисты. Петербуржцам разъяснили, что вопрос возмещения ущерба здоровью или автомобилю придется решать через суд. Ситуации же с протечками в домах нужно решать с управляющей компанией.

Семья впавшей в кому на Бали петербурженки добивается ее возврата домой.

Полина Стрелец стала жертвой несчастного случая на воде, после чего оказалась в больнице и впала в кому. По словам родных девушки-блогера, полноценную помощь ей могут оказать только в России, но для транспортировки девушки домой нужна крупная сумма денег и самолет санавиации. Медицинская страховка смогла покрыть только оперативное вмешательство и нахождение девушки в реанимации балийской больницы.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!