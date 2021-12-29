Эрмитаж изменит режим работы из-за коронавируса

Музей будет закрываться в 18 часов. Исключение составит суббота.

Государственный Эрмитаж меняет режим работы из-за эпидемиологической обстановки. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба музея.

Изменения с 15 февраля коснутся Главного музейного комплекса и Главного штаба. Они будут работать со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов. В субботу — до 20 часов. На последний сеанс пускают за 2 часа до закрытия музея, а кассы закрываются за час до закрытия.

Зимний Дворец Петра I с 8 февраля временно не принимает посетителей.

Отмечается, что дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения" по отдельному билету сохранятся и будут проходить в соответствии с режимом работы Главного музейного комплекса.

Ранее петербургские театры и музеи рассказали, как изменилась их жизнь после введения QR-кодов.

Фото: Piter.tv