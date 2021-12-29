Глыба льда рухнула на петербурженку с дома на Каменноостровском проспекте

Пострадавшей потребовалась экстренная помощь.

Днем 8 февраля в Петроградском районе Петербурга произошло очередное ЧП с падением наледи на человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Глыба льда рухнула на женщину с крыши дома на Каменноостровском проспекте, 67. Пострадавшей потребовалась экстренная помощь – с места происшествия ее увезла скорая.

Известно, что в доме №67 на Каменноостровском проспекте располагается Городской центр размещения рекламы, подведомственный Комитету по печати. Информация о состоянии женщины уточняется.

Ранее мы писали, что кусок наледи, упавший с крыши жилого дома № 94 на Большом Сампсониевском проспекте убил 29-летнего дворника.

Фото: Piter.TV