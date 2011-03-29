Что произошло в Петербурге 8 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 8 сентября.

Что произошло в Петербурге в среду, 8 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Гражданском проспекте сгорел троллейбус.

Пожар случился в десятом часу утра у дома №131, огонь охватил весь троллейбус целиком. Девять спасателей потушили транспорт спустя 20 минут, в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания троллейбуса пока неизвестны.

Петербург стал лидером России по числу ДТП с детьми на электросамокатах в 2021 году.

С января по июль включительно в Петербурге насчитали шесть подобных происшествий, в которых пострадали шесть детей. В тройку лидеров по числу таких ДТП попали также Краснодарский край и Татарстан, где пострадали 5 и 4 детей соответственно. Всего по России зафиксировали 38 ДТП с детьми на электросамокатах, один ребенок погиб, еще 39 получили различные травмы.

У "Манежа" зачитали имена погибших ленинградцев в годы блокады.

В среду, 8 сентября, в Петербурге вспоминают жертв блокады Ленинграда, которая началась ровно 80 лет назад. На мемориальных кладбищах возложили цветы и венки в память погибших ленинградцев, а у центрального выставочного зала "Манеж" зачитали их имена. В акции приняли участие 115 площадок. За три года проведения акции организаторы зачитали более 60 тысяч имен из 850 тысяч известных.

Жители Московского района собирают подписи на сохранение скульптур быков на историческом месте.

Быки располагаются у входа на территорию бывшего завода "Самсон", однако их хотят перенести на Обводный канал к ЖК "Московский 65". Более 80 местных жителей и депутат МО "Морской" Ольга Галкина считают, что важно сохранять исторический контекст территорий и различные детали. Утрата скульптур лишит территорию последней ассоциации с мясокомбинатом, на месте которого сейчас строят жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Петербуржец проанализировал всю статистику COVID-19 и заподозрил властей в фальсификациях.

Кандидат биологических наук Алексей Куприянов, собирающий всю информациюю о пандемии, пришел к выводу, что новая волна заболеваний идет на подъем, тренд может сохраниться в ближайшее время. Куприянов отметил, что на текущей неделе выросло количество госпитализаций, заболевших людей и смертей. Официальные данные ученый считает фальсификацией, поскольку в тех "пики заболеваемости отстают от пиков смертности или совпадают с ними, хотя должны опережать их приблизительно на две недели". Также Куприянов считает, что власти запаздывают с противоэпидемическими мерами.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Вконтакте / ДТП И ЧП Санкт-Петербург; ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее

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