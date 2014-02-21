Что произошло в Петербурге 6 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 6 сентября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 6 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Количество автобусов на востребованных маршрутах увеличат.

Со вторника, 7 сентября, 16 дополнительных автобусов пустят по маршрутам №1, 7, 11, 31, 33, 130, 134, 210 и 300. Кроме того, на маршруте №124 запустили дополнительный крупный автобус, который будет курсировать в час-пик.

На Маршала Захарова сразу два пешехода попали под колеса автомобиля.

Авария произошла вечером 5 сентября. Машина не затормозила у перекрестка и сбила сразу двоих людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. О состоянии пострадавших пока ничего не известно, однако после ДТП, как заметно на видео, оба не подавали признаков жизни.

Мужчина под наркотиками поджег дверь Московского районного суда.

В первом часу ночи горожанин подошел к двери местной администрацией с тряпками и бутылкой горючей жидкости и поджег дверь. На дереве и стеклах остался слой копоти. Полиция оперативно задержала хулигана после звонка очевидца, подозреваемый был в наркотическом опьянении. Как выяснилось, мужчина состоит на учете в специализированном учреждении, поэтому сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Полиция провела рейд в двух кафе, где в августе дрались иностранцы.

На каждое из кафе на проспекте Энергетиков и проспекте Косыгина в августе пришлось по одной драке. После первой госпитализировали 40-летнего мужчину с тяжелыми травмами, после второй троим мужчинам понадобилась медпомощь. После полицейского рейда в отдел отправили 30 иностранных посетителей обоих кафе, их привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и выдворят из страны. Также в точках общепита выявили нарушения правил реализации алкоголя.

Стало известно, как будет выглядеть парк 300-летия после благоустройства.

Работы на береговой зоне в парке начались 1 сентября, к лету 2023 года здесь оборудуют скамейки, навесы от солнца, прогулочные дорожки, качели, кабинки для переодевания и парковки для велосипедов. Территория будет адаптирована и под людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект благоустройства одобрили. Специалисты считают, что этот парк должен иметь больше функций, поскольку находится в густонаселенном районе.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга; пресс-служба ОАО "Зенит-арена"