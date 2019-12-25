Что произошло в Петербурге 6 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 6 декабря.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 6 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Женщина погибла во время пожара на проспекте Маршала Блюхера.

Огонь охватил однокомнатную квартиру в доме 7 к.2 в первом часу ночи, пламя распространилось по всей площади жилища. Пожар ликвидировали спустя почти час, не обошлось без жертв – хозяйка квартиры погибла, выпав из окна полыхающей квартиры.

"Нива" провалилась под лед на улице Валерия Гаврилина.

Машина очутилась в пруду напротив дома №3к1, как автомобиль заехал на лед, пока не известно. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Легковушку вытянули из воды, не дав ей вмерзнуть в лед.

Петербуржцам напомнили о штрафах за выход на лед.

Выход на замерзшие водоемы запрещен с 16 ноября 2021 по 15 апреля 2022 года, исключение – Финский залив, для которого периоды запрета установлены с 16 ноября по 15 января 2022 и с 15 марта по 15 апреля 2022. Нарушителям-пешеходам грозят штрафы от тысячи до пяти тысяч рублей, нарушителям на машинах – штрафы до пяти тысяч рублей.

В Петербурге за день сгорели три машины.

Пожарные тушили трактор Terex у у дома №179 по Московскому шоссе, легковушку "Фольксваген" у дома №108-110 по Садовой улице и "КАМАЗ" у дома №3 по Малой Митрофаньевской улице. По предварительной информации, ни в одном пожаре не оказалось пострадавших. Причины возгорания неизвестны.

Ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе.

Инцидент произошел накануне днем, в полицию обратилась местная жительница, почуявшая запах газа на проспекте Ленина. Судя по записям с камер видеонаблюдения, виновником случившегося стал ребенок 5-7 лет – он засыпал в огонь снег с игрушечной лопатки. При этом рядом с ребенком стоял взрослый мужчина, который позволил ему совершить хулиганский поступок. После того, как огонь погас, мужчина с ребенком сели в "Фонд Мондео" и уехали. Проводится проверка.

В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь.

Речь идет о безымянной площади, расположенной между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи. Постановление о присвоении площади имени уже подписал губернатор

В строящемся квартале на Октябрьской набережной произошел пожар.

Очередной пожар случился днем в административном здании №54, возгорание, которому присвоили номер 1БИС, уничтожило 300 квадратных метров площади. По указанному адресу идет жилая застройка по конкурсному проекту "Идеальный город", а рядом находится сгоревшее в апреле здание "Невской мануфактуры". Пострадавших нет.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / YouTube

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург; Яндекс.Карты