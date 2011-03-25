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В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь
Сегодня, 16:25
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В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь

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Речь идет о площади, расположенной между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи. 

Безымянная площадь в Калининском районе Петербурга получила название Ручьевская площадь. Соответствующее постановление уже подписал губернатор города, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Речь идет о площади, расположенной между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи. 

Также на Васильевском острове в Петербурге появится набережная Миклухо-Маклая. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, имя дадут безымянному проезду, которые располагается от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина. Решение было принять на заседании Топонимической комиссии.

Фото: скриншот Янекдс.Карты

Теги: калининский район, ручьевская площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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