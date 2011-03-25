В Калининском районе Петербурга появилась Ручьевская площадь

Речь идет о площади, расположенной между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи.

Безымянная площадь в Калининском районе Петербурга получила название Ручьевская площадь. Соответствующее постановление уже подписал губернатор города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о площади, расположенной между проспектом Науки и железнодорожной станцией Ручьи.

Также на Васильевском острове в Петербурге появится набережная Миклухо-Маклая. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, имя дадут безымянному проезду, которые располагается от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина. Решение было принять на заседании Топонимической комиссии.

Фото: скриншот Янекдс.Карты