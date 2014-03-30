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В строящемся квартале на Октябрьской набережной произошел пожар
Сегодня, 13:28
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В строящемся квартале на Октябрьской набережной произошел пожар

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По соседству находятся объекты культурного наследия.

В строящемся квартале на Октябрьской набережной днем 6 декабря произошел пожар. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По официальной информации, огонь охватил 300 кв. метров в административном здании в дома №54. Литера не уточняется. Сведения о пострадавших не поступали. 

По указанному адресу идет жилая застройка. Конкурсный проект "Идеальный город" был разработан "Студией-44". Рядом находится здание "Невской мануфактуры", в котором в этом году произошел самый масштабный пожар за последние 20 лет. 

Фото: ЖК Октябрьская набережная Группа Дольщиков (ЛСР)

Теги: административное здание, октябрьская набережная, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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