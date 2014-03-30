В строящемся квартале на Октябрьской набережной произошел пожар

По соседству находятся объекты культурного наследия.

В строящемся квартале на Октябрьской набережной днем 6 декабря произошел пожар. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По официальной информации, огонь охватил 300 кв. метров в административном здании в дома №54. Литера не уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.

По указанному адресу идет жилая застройка. Конкурсный проект "Идеальный город" был разработан "Студией-44". Рядом находится здание "Невской мануфактуры", в котором в этом году произошел самый масштабный пожар за последние 20 лет.

Фото: ЖК Октябрьская набережная Группа Дольщиков (ЛСР)