Что произошло в Петербурге 5 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 5 октября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 5 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Маршрут трамвая №7 продлевается до станции метро "Ладожская".

По обновленному маршруту трамвай отправится 6 октября. Транспорт проследует по привычному маршруту до Новочеркасского проспекта, затем по Гранитной улице до "Ладожской". На обратном пути конечной остановкой будет "река Оккервиль" недалеко от улицы Дыбенко.

При пожаре в квартире на улице Крыленко погиб мужчина.

Пожар разгорелся поздно вечером 4 октября в доме №35. Огонь охватил всего два квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры, однако привел к жертвам – погиб 49-летний мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются.

А утром 5 октября вспыхнули бытовки на территории яхт-клуба на Крестовском острове. После тушения пожара на 24 квадратных метрах спасатели обнаружили труп мужчины.

Власти Петербурга отказались от идеи строить выход со станции метро "Театральная" на одноимённую площадь.

Изначально вестибюль хотели разместить на пересечении улиц Глинки и Декабристов, однако сейчас эту идею сочли невозможной для рассмотрения. Теперь один из вестибюлей появится на Лермонтовском проспекте, место второго вестибюля еще не определено. "Театральная" откроется не раньше 2024 года.

Обвиняемого в смертельном ДТП на Октябрьской набережной арестовали до 22 октября.

Ислам Джамалудинов обвиняется в ДТП, в результате которого погиб мотоциклист и пострадал еще один байкер. Следствие полагает, что автомобилист сел за руль "КАМАЗа" пьяным. Адвокат Джамалудинова отметил в суде, что тот перевел деньги потерпевший, а отец автомобилиста заявил, что его сына "сглазили" в день аварии.

Суд признал законным отчисление студентки журфака СПБГУ, работавшей в "Команде 29".

Четверокурсница Елена Скворцова требовала восстановить ее на обучение в вузе и выплатить моральную компенсацию. Девушку отчислили в минувшем феврале, назвав причиной несданную практику. Скворцовой не зачли материалы, опубликованные в студенческом издании "Развилка", хотя другим студентам, проходившим практику в этом СМИ, зачли. Теперь девушка намерена подавать апелляцию.

На Васильевском острове после ремонта открылась соляная пещера для реабилитации детей с астмой и аллергией.

Пещера находится в Детском отделении №24 горполиклиники №3, на улице Кораблестроителей, 31/3. Комнату не обновляли с момента создания в 1993 году. Пройти оздоровительные процедуры в пещере бесплатно могут дети от 5 до 18 лет, которые прикреплены к поликлинике №3. Показаниями для процедуры являются аллергии, астма, перенесенный коронавирус или воспаление легких.

Коллаж: Piter.TV

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