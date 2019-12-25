Один из вестибюлей будет находится на Лермонтовском проспекте.

Власти Петербурга отказались от идеи строить выход со станции метро "Театральная" на одноимённую площадь. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В техническом задании говорится о том, что "место размещения вестибюля на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать". Один из вестибюлей будет находится на Лермонтовском проспекте, место второго вестибюля еще не определили.

Станция метро "Театральная" будет расположена между действующей станцией "Спасская" и строящейся станцией "Горный институт". Станция откроется не раньше 2024 года.

Яндекс.Карты помогут петербуржцам быстро ориентироваться в метро.

Фото: Piter.tv