Власти Петербурга отказались от идеи строить выход со станции метро "Театральная" на одноимённую площадь. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте госзакупок.
В техническом задании говорится о том, что "место размещения вестибюля на пересечении улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного не рассматривать". Один из вестибюлей будет находится на Лермонтовском проспекте, место второго вестибюля еще не определили.
Станция метро "Театральная" будет расположена между действующей станцией "Спасская" и строящейся станцией "Горный институт". Станция откроется не раньше 2024 года.
Яндекс.Карты помогут петербуржцам быстро ориентироваться в метро.
Фото: Piter.tv
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