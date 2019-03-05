Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в городе на Неве.

Что произошло в Петербурге 5 марта:

1. На Озерковой улице делимобиль врезался в столб: водитель сбежал. В Петродворцовом районе Петербурга в ночь на 5 марта автомобиль "Рено" врезался в дорожный столб. Когда местные жители заметили аварию, в машине уже никого не было. Водитель и возможные пассажиры скрылись с места ДТП. О причинах инцидента на данный момент сведения нет, так как очевидцев не оказалось. Известно, что удар пришелся на Озерковой улице.

2. В "Пулково" самолеты не могут приземлиться из-за сильного снегопада. некоторые суда были вынуждены отправиться на запасные аэродромы, а кто-то остался кружить в воздушной гавани аэропорта. Два рейса из Перми и Красноярска переориентировали во "Внуково".

3. На Мурманском шоссе пресекли торговлю контрафактным алкоголем. Во время проверки из багажника "ВАЗ-21140" изъяли 350 литров алкоголя. Все образцы переехали на склад временного хранения, где их проверят эксперты. В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по статье "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами"

4. "Сапсан" насмерть сбил 20-летнего юношу на станции Тосно. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что погибший - 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он приехал на станцию Тосно на электричке, затем спрыгнул на железнодорожные пути, чтобы перейти на другую сторону. В этот момент его сбил поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения было уже не избежать.

Видео: Piter.tv

5. В Петербурге за день эвакуировали более десяти школ. По словам очевидцев, детей вывели из школ №200, №549, №285, №54, №352, №509, №369, №504, №375 школы. По данным СМИ с начала дня в городе на Неве "заминировали" более десяти учебных заведений. Также ранее свидетели рассказали, что учащихся школы №272 в Адмиралтейском районе эвакуировали из-за загоревшейся в спортзале проводки. Возгорание удалось ликвидировать до приезда спецслужб, сообщений о пострадавших не поступало.

6. На КАД легковушка столкнулась с фурой. По словам очевидцев, авария случилась в районе съезда на Новое Девяткино. На участке столкнулись иномарка "Вольво" и фура "Мерседес". По предварительной информации в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили серьезные повреждения. Водители ожидают сотрудников ДПС.