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В Петербурге за день эвакуировали более десяти школ
Сегодня, 14:07
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Rybka123

В Петербурге за день эвакуировали более десяти школ

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В учебном заведении Адмиралтейского района в спортзале загорелась проводка.

Во вторник, 5 марта, в Санкт-Петербурге вновь эвакуировали несколько школ. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, детей вывели из школ №200, №549, №285, №54, №352, №509, №369, №504, №375 школы. По данным СМИ с начала дня в городе на Неве "заминировали" более десяти учебных заведений. Также ранее свидетели рассказали, что учащихся школы №272 в Адмиралтейском районе эвакуировали из-за загоревшейся в спортзале проводки. Возгорание удалось ликвидировать до приезда спецслужб, сообщений о пострадавших не поступало.
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Фото:  группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: пожар, школы, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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