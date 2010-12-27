В Петербурге за день эвакуировали более десяти школ

В учебном заведении Адмиралтейского района в спортзале загорелась проводка.

Во вторник, 5 марта, в Санкт-Петербурге вновь эвакуировали несколько школ. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".



По словам очевидцев, детей вывели из школ №200, №549, №285, №54, №352, №509, №369, №504, №375 школы. По данным СМИ с начала дня в городе на Неве "заминировали" более десяти учебных заведений. Также ранее свидетели рассказали, что учащихся школы №272 в Адмиралтейском районе эвакуировали из-за загоревшейся в спортзале проводки. Возгорание удалось ликвидировать до приезда спецслужб, сообщений о пострадавших не поступало.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"