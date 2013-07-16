Что произошло в Петербурге 4 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 4 октября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 4 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцы смогут отслеживать местоположение машины скорой помощи при экстренном вызове.

Сервис запустили в Смольном, пока он работает в тестовом режиме. После обращения в экстренные службы по телефонам "103" или "112" заявителю придет сообщение со ссылкой на интерактивную карту, где будет изображаться движение машины скорой помощи. Информация на карте будет обновляться примерно раз в минуту.

В Петербурге умерла журналист и общественный деятель Ольга Старовойтова.

Старовойтова ушла из жизни ночью 4 октября, рассказал в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский. Причины смерти неизвестны. Ольга Старовойтова руководила общественным фондом-музеем имени своей убитой сестры, депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Информация о взрывном устройстве у отеля на Московском проспекте не подтвердилась.

Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружил горожанин у отеля на Московском проспекте. Бдительный гражданин сообщил о находке в полицию, ОМОН проверил территорию и обнаружил в подозрительном пакете закрученные провода опоры освещения. Их, предположительно, оставили электрики.

В полицию доставили несколько десятков цыган после рейда во Всеволожском районе.

Основанием для рейда стали жалобы местных: у одного из жителей деревни Васкелово еще в 2019 году похитили из дома электроинструменты. После проверки и проведенной дактилоскопии полицейские смогли найти предполагаемого воришку инструментов, им оказался 19-летний молодой человек.

В Петербурге 72 класса в 44 школах находятся на дистанционке из-за ковида и ОРВИ.

Это 0,36% от всего количества классов в городе. Из-за распространения коронавируса и ОРВИ закрыты также 12 групп в 10 детских садиках. Всего на дистанционном обучении находятся 1703 ребенка, что составляет 0,3% от общего числа учеников.

Биржевой мост уходит на капитальный ремонт с 9 октября.

Движение для транспорта и пешеходов по нему будет закрыто, потоки людей, машин и общественного транспорта (автобусы №10 и 191, троллейбус №7) перенаправят на Тучков мост. В прежний режим движение вернется в ноябре 2022 года.

На Софийской, 38/2 тушили подсобное помещение.

Пожар разгорелся поутру, огонь охватил 9 квадратных метров в комнате для дворника. Причины возгорания не сообщаются, в пожаре никто не пострадал.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Facebook / Ольга Старовойтова; пресс-служба комитета по транспорту

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург