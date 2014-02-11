Петербуржцы смогут отслеживать местоположение машины скорой помощи при экстренном вызове

Данные будут обновляться каждую минуту.

Смольный запустил сервис, благодаря которому петербуржцы могут получить информацию о движении машины скорой помощи при экстренном вызове. Пока что он будет работать в тестовом режиме.

После обращения в экстренные службы по телефонам "103" или "112" заявителю придет SMS со ссылкой на интерактивную карту. На карте будет обозначено примерное местоположение машины и адрес места вызова. Отмечается, что это будет распространяться на те ситуации, когда есть угроза непосредственной опасности для жизни человека, и потому требуется экстренная медицинская помощь.

Информация на карте будет обновляться не реже 1 раза в минуту. После прибытия "скорой" информация о местоположении машины будет отображаться еще 10 минут для того, чтобы ее можно было найти.

Направлять замечания и предложения по работе сервиса можно на адрес smp_info@iac.spb.ru.

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Фото: Piter.TV