Что произошло в Петербурге 4 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 4 июня.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 4 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

До 2032 года в Петербурге планируют построить 8 новых станций метро и обновить свыше 1000 вагонов.

Такие цели стоят перед АО "Метрострой Северной столицы" и комитетом по транспорту. Известно, что на ПМЭФ-2021 представитель Смольного и представитель ВТБ подписали соглашение, в котором прописаны правила управления "Метростроем", проектирования и строительства станций.

Мужчина, который сбил 5-летнюю девочку на Искровском проспекте, утопил свой самокат и перекрасил волосы в попытке скрыться. Самокатчика задержали.

Инцидент произошел 2 июня, сбитую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина решил уехать с места до приезда правоохранителей, поскольку находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Сегодня злоумышленника задержали, при обыске в его квартире нашли пакеты с запрещенным веществом. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем, еще двое детей пострадали от самокатчиков: на Федора Абрамова девушка сбила четырехлетнюю девочку, которая получила травму ноги и рану губы, а на Ильюшина женщина сбила школьника, он получил перелом лучевой кости. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел, полиция ищет обеих виновниц происшествий.

Власти предложили петербуржцам выбрать изображения и места для видеопроекций на брандмауэрах зданий в историческом центре.

На боковых фасадах зданий могут показать портреты выдающихся личностей, утраченные архитектурные проекты, а также шедевры изобразительного искусства. Размещение изображений впоследствии будут согласовывать с жителями выбранных домов. Заявки можно отправить на почту комитета по градостроительству (projection@kga.gov.spb) до конца июня.

Дорожный конфликт на повороте с Заневского проспекта на проспект Шаумяна закончился стрельбой.

Повздорили на дороге водитель черного джипа и водитель микроавтобуса. В результате разборки автомобилистов завязалась драка, водитель джипа сделал случайный выстрел и выронил оружие от неожиданности. Конфликт, причины которого пока не установлены, закончился тем, что оба обозленных автолюбителя уехали с места разборок.

Петербургский кинематограф поддержат 100 миллионами рублей.

Стартовал соответствующий конкурс на предоставление субсидий от властей. Участвовать в нем могут только социально ориентированные некоммерческие организации. Конкурс намерен поддерживать съемку национальных, документальных, анимационных, историко-публицистических фильмов. В прошлом году с помощью субсидий сняли 10 фильмов.

Фото: Piter.TV

Видео: МВД; Piter.TV