Мужчина, который сбил 5-летнюю девочку на Искровском, утопил свой самокат

Подозреваемый не хотел, чтобы его нашла полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области показали мужчину, который подозревается в том, что сбил 5-летнюю девушку на электросамокате и скрылся с места происшествия. Как выяснилось, он пытался скрыть улики: утопил в Неве самокат, а также покрасился в блондина.

Напомним, происшествие произошло у дома №19/1 по Искровскому проспекту 2-го июня. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Мать пострадавшей сказала самокатчику, что вызовет полицию. Так как он находился в федеральном розыске из-за незаконного оборота наркотиков, он решил скрыться с места до приезда правоохранителей. На камеру мужчина признал свою вину.

Следственный отдел по Невскому району СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Сегодня, 4 июня, у него прошли обыски, в ходе которых изъяли пакеты с растительным веществом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО