Дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой – видео

Что заставило водителей выйти из своих машин прямо на перекрестке и остановить движение других транспортных средств, неизвестно.

Вечером 3 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Водитель черного джипа вступил в конфликт с водителем микроавтобуса на повороте с Заневского проспекта на улицу Шаумяна. Мужчина остановился прямо посреди дороги, вышел из своего транспортного средства и устроил разборки со своим оппонентом. В результате завязалась драка, в ходе которой мужчина сделал случайный выстрел. От неожиданности оружие выпало из рук и отлетело в сторону.

На записи видно, как водитель джипа поднимает пистолет и спешно удаляется на своем автомобиле. Водитель микроавтобуса вдогонку пинает транспортное средство, а затем также покидает место конфликта.

Все это время водители других транспортных средств вынуждены были стоять в небольшой пробке и ждать, пока мужчины разберутся. Причины конфликта неизвестны.

Ранее в Невском районе конфликт водителей закончился поножовщиной.

Видео: Piter.TV