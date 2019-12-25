На поддержку кинематографа в Петербурге выделят 100 млн рублей

В Петербурге начался конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре города.
Город предоставит субсидии на съемку национальных полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных, историко-публицистических, а также многосерийных фильмов.
Общий размер субсидий составит 100 млн рублей. В прошлом году средства помогли снять 10 фильмов.
Всю подробную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте Комитета.
Фото: Piter.TV
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