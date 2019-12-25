Что произошло в Петербурге 28 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 28 апреля.

Что произошло в Петербурге в среду, 28 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Большом проспекте Петроградской стороны горел доходный дом Урвича.

По предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок газа, около полудня в здании вспыхнул огонь. Пламя на площади в 60 квадратных метров тушили 30 человек и шесть единиц техники. Из дома эвакуировали мужчину, известно, что пострадала наглотавшаяся дыма пенсионерка.

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное летом 1999 года. Тогда в Пушкине пропал водитель, уехавший на очередное задание по грузоперевозке.

Вечером 23 июля мужчина загрузился цветным металлом и поехал в сторону морского порта города, а спустя три часа директор компании получил сообщение о поломке грузовика. Машину нашли в Павловске вскрытой и ограбленной, водителя в ней не было. Как выяснилось, причастными к убийству оказались двое взрослых горожан. Тем летом злоумышленники напали на водителя забуксовавшей машины, украли весь товар, а потерпевшего отвезли в поле и зарезали ножом.

ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования.

В список так и не включили сквер на Кузнечном переулке, за который вступились местные жители, и парк Малиновка. Некоторые парки и скверы все же удалось защитить от застройки, в целом, список получился довольно обширным.

И снова "культурный Петербург": трое петербуржцев подрались в МДТ на Рубинштейна.

Подвыпившие мужчины, по некоторым данным, не поделили женщину. Драка началась на улице, после чего переместилась в фойе театра. Охраннику, который пытался разнять драчунов, тоже досталось.

Депутаты предложили ограничить количество собак и кошек в квартирах петербуржцев.

Парламентарии взялись разрабатывать соответствующий закон, который планируется отправить в Госдуму на рассмотрение. Идея, по словам депутата Дениса Четырбока, возникла после жалоб петербуржцев: у некоторых их соседей в квартирах были целые питомники для животных, количество собак и кошек в которых доходило до 60. Пока парламентарии не определились, сколько животных стоит разрешить заводить в квартирах.

Владельца сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Соответствующее решение вынес мировой судья участка №137. Собственника пострадавшего от пожара архитектурного памятника привлекли к ответственности за невыполнение в срок законного предписания МЧС. Как выяснилось, ведомство в течение 7 лет просило руководство "Невской мануфактуры" устранить найденные нарушения пожарной безопасности.

Фото, видео: Piter.TV