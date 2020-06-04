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В жилом доме на Большом проспекте П.С. произошел пожар

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По предварительной информации, произошел хлопок газа.

Днём 28 апреля в Петроградском районе произошел пожар. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Возгорание в доме № 57 на Большом проспекте Петроградской стороны (Доходный дом Б. О. Урвича) началось около полудня. На месте с огнём борются 30 человек и шесть единиц техники. Пожару присвоен ранг №2.

По предварительной информации, произошел хлопок газа. Данные уточняются.

Накануне при пожаре в Сертолово пострадала девятимесячная девочка.

Видео: Piter.tv

Теги: большой проспект пс, доходный дом урвича
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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