В жилом доме на Большом проспекте П.С. произошел пожар

По предварительной информации, произошел хлопок газа.

Днём 28 апреля в Петроградском районе произошел пожар. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Возгорание в доме № 57 на Большом проспекте Петроградской стороны (Доходный дом Б. О. Урвича) началось около полудня. На месте с огнём борются 30 человек и шесть единиц техники. Пожару присвоен ранг №2.

По предварительной информации, произошел хлопок газа. Данные уточняются.

Накануне при пожаре в Сертолово пострадала девятимесячная девочка.

Видео: Piter.tv