Что произошло в Петербурге 24 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 24 февраля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 24 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Рейсы из Пулково на юг России массово задерживают и отменяют.

У петербуржцев не получилось улететь в Астрахань, Симферополь, также отменили самолет из Белгорода в Петербург. На юге России до 2 марта приостановили работу аэропортов Ростова, Краснодара, Геленджика, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Элисты, Воронежа, Симферополя, Курска и Орла. Это связано с началом военной операции России на Украине.

Петербуржцам рассказали, стоит ли менять рубли на фоне роста курса валюты.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артём Голубев посоветовал ждать девальвации рубля и не скупать доллар по 87 рублей в надежде сохранить сбережения. В ближайшее время, спрогнозировал эксперт, доллар может подняться выше 90 рублей, а евро – выше 100 рублей. Состояние рубля будет во многом зависеть от продолжительности спецоперации на Украине и санкций со стороны Запада.

На Колпинском шоссе столкнулись автобус и легковушка.

ДТП произошло рано утром. После столкновения, виновником которого стал "Рено", автобус выехал на встречку и попал в кювет, врезавшись в будку. У иномарки оказалась полностью разбита передняя часть, водителя доставили в больницу.

Утром на Краснопутиловской улице из-под земли бил фонтан.

Вытекание заметили ранним утром у дома №121. Как выяснилось, фонтан забил из-за нарушения на пожарном гидранте. Проблему устранили к 10 часам утра, на место пригнали дополнительную уборочную технику.

На Невском проспекте начались задержания.

Городские власти и полиция подготовились к возможным протестным акциям против войны – заранее выставили ограждения и пригнали автобусы для задержанных. У Гостиного двора активно задерживают людей, вышедших на несанкционированный митинг. По данным "Фонтанки", к 19.30 в полицию увезли как минимум 50 человек.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Иванов