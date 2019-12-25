Автобус на Колпинском шоссе съехал в кювет и врезался в будку

По словам очевидца, аварию спровоцировал водитель легкового авто.

Автобус и легковой автомобиль столкнулись утром 24-го февраля на Колпинском шоссе. Очевидец поделился кадрами с места происшествия.

По словам свидетеля ДТП, водитель "Рено" не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автобусом. После этого крупногабаритный транспорт выехал на встречную полосу движения и угодил в кювет. Судя по кадрам с места, он также врезался в будку, похожую на остановку общественного транспорта.

По предварительным данным, водителя легковушки доставили в больницу. О том, что в автобусе были пассажиры, не сообщается.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Иванов