На улице Козлова в запертой машине нашли годовалого мальчика

Мать оставила маленького сына одного и ушла с другим к логопеду.

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления годовалого мальчика в опасности. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что во дворе на улице Козлова в припаркованном автомобиле плачет маленький ребенок, взрослых рядом нет. Мальчика нашли на заднем кресле авто. Оказалось, что его одного оставила 47-летняя мать, пока со старшим сыном находилась у логопеда.

Ребенка передали отцу. Установлено, что мальчик проживает в благополучной семье, которая не состоит на учете в ОДН. Родители имеют двух приемных детей.

Мать обязали прийти в полицию для дачи показаний.

Ранее на Кондратьевском после поножовщины с отцом петербуржец выпал с балкона.

Фото: Piter.TV