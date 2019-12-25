На улице Козлова в запертой машине нашли годовалого мальчика

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оставления годовалого мальчика в опасности. Об этом стало известно Piter.TV.
В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что во дворе на улице Козлова в припаркованном автомобиле плачет маленький ребенок, взрослых рядом нет. Мальчика нашли на заднем кресле авто. Оказалось, что его одного оставила 47-летняя мать, пока со старшим сыном находилась у логопеда.
Ребенка передали отцу. Установлено, что мальчик проживает в благополучной семье, которая не состоит на учете в ОДН. Родители имеют двух приемных детей.
Мать обязали прийти в полицию для дачи показаний.
Ранее на Кондратьевском после поножовщины с отцом петербуржец выпал с балкона.
Фото: Piter.TV
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