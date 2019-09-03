Что произошло в Петербурге 22 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 22 ноября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 22 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Мужчинам, из машины которых выпал труп на трассе "Сортавала", предъявили обвинения в убийстве.

Накануне, 21 ноября, автомобиль обвиняемых попал в ДТП: из-за удара об отбойник открылся багажник машины, из него выпал труп мужчины с перерезанным горлом. Убитым оказался 50-летний предприниматель Аркадий Казинян, у него осталась семья. Как выяснилось, ночью 20 ноября пьяные злоумышленники повздорили с Казиняном в гараже на Лабораторной улице, зарезали мужчину и решили закопать тело в лесу. После ДТП убийцы скрылись, но их нашли и задержали спустя несколько часов. Во время допроса один из преступников признался, что в 2020 году убил в Сосновке незнакомца ради того, чтобы попробовать человеческое мясо.

Батареи петербуржцев станут теплее в связи с похолоданием.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха до -4. Похолодание будет чувствоваться с воскресенья. В случае, если батареи будут греть недостаточно, горожанам придется обратиться в свои управляющие компании.

Жители Псковской области купили иномарку в Петербурге и погибли в ДТП по пути домой.

Псковичи купили Chery Tiggo в автосалоне Петербурга 21 ноября и отправились на ней в родной город. Однако на трассе в Гатчинском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, обстоятельства ДТП пока не известны. Авария оказалась смертельной: 37-летний водитель и 46-летняя пассажирка погибли на месте.

Задержанному блогеру Юрию Хованскому предложили заключить сделку со следствием.

По словам его девушки Марии Нелюбовой, к блогеру тайком пришел следователь и просил дать ложные показания в обмен на мягкое наказание. Хованский, находящийся в СИЗО с июня, отказался от предложения. Сейчас блогер жалуется на проблемы со здоровьем, но по решению суда пробудет в изоляторе до января следующего года. Хованского обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Блокадникам выплатили по 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни.

Деньги получили 1912 человек, которых ранее не затронул указ о единовременной выплате. Нынешний указ о выплате гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", подписал президент Владимир Путин. Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера зимой 1941-1943 гг., стала единственной магистралью, которая связывала блокадный Ленинград со страной. По этой дороге из города вывезли 1,4 млн людей и доставили более 2,3 млн тонн грузов.

В Петербурге прекратили дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Коноплева.

Обвиняемый, по мнению суда, полностью возместил ущерб девяти сотрудникам, у которых требовал выданные им за участие в операциях деньги. Таким образом, Олег Коноплев получил 2,65 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. Впоследствии мужчина уволился с должности, раскаялся, возместил ущерб и отправил деньги на благотворительность. Суд наказал Коноплева штрафом в 30 тысяч рублей.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Следком

Фото: Объединенная пресс-служба судов