Обвинения в убийстве предъявили мужчинам, из машины которых на трассе "Сортавала" выпал труп

Ещё один участник подозревается в укрывательстве преступления.

Двум мужчинам предъявили обвинения в убийстве 50-летнего предпринимателя, тело которого обнаружили на автодороге А-121 "Сортавала" во Всеволожском районе. Ещё один участник подозревается в укрывательстве преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователями установлено, что ночью 20 ноября в гараже на Лабораторной улице двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта несколько раз ударили ножом 50-летнего предпринимателя и потом решили спрятать тело в лесу Ленобласти. Помочь довезти тело мужчины попросили у своего знакомого. Во время поездки на трассе "Сортавала" водитель врезался в ограждение, а из багажника выпал труп. Мужчины убежали из машины, но были задержаны через несколько часов. Также один из участников преступления признался в убийстве и каннибализме, совершенном в 2020 году.

Полиция Всеволожского района предъявила обвинение в убийстве жителю Мурино и его сообщнику. Еще один участник аварии обвиняется в укрывательстве преступления.

Видео: Следком