Что произошло в Петербурге 21 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 21 сентября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 21 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

После подсчета более 85% бюллетеней в ЗакС Петербурга прошли шесть партий.

Лидирует по числу голосов избирателей партия "Единая Россия", за которую проголосовали 33,02% петербуржцев. На втором месте оказалась КПРФ, которая набрала 17,62% голосов. На третьем "Справедливая Россия – За правду" с 12,81% голосов. Впервые участвующие в выборах "Новые люди" набрали 10,16% голосов, "Яблоко" – 8,93%, ЛДПР – 7,99%. "Партия роста" лишается своего представительства в городском парламенте.

В подъезде на улице Тамбасова из-за непогашенного окурка сгорела детская коляска.

Пожар в доме №27/1 произошел в ночь на 21 сентября. По одной из версий, кто-то бросил в детскую коляску непотушенную сигарету. Возгорание на площади 2 квадратных метра оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Троллейбусы № 23 поехали до станции метро "Старая Деревня".

Маршрут продлевают второй раз за две недели: ранее, 10 сентября, троллейбус с увеличенным автономным ходом стал ездить по Комендантскому проспекту до Арцеуловской аллеи. У троллейбуса №23 добавились 7 новых остановок на отрезке пути от Туристской улицы до "Старой Деревни", транспорта на маршруте стало на восемь единиц больше.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в дорожном конфликте в Невском районе.

Водитель "БМВ" выстрелил в "ГАЗель" после того, как автомобилисты повздорили из-за неудачного разворота иномарки. Аварийная ситуация возникла утром 20 сентября на перекрестке Зольной улицы и Дальневосточного проспекта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, 36-летний стрелок решил "проучить" соперника выстрелом в боковое стекло фургона.

В Петербурге могут начать работать зимние веранды.

Уже готов проект постановления, согласно которому располагать веранды можно будет с 20 декабря по 15 января. Данную инициативу давно обсуждали в рамках экспертного совета по вопросам питания.

Для будущей Витебской развязки возвели первую опору высотой 18 метров.

Дорожники возвели первую опору будущей развязки в районе пересечения Благодатной и Кубинской улиц. На этом перекрестке развязка будет примыкать к ЗСД. Еще 13 опор находятся в работе на разных стадиях. Всего нужно будет поставить 203 опоры и уложить 218 тысяч квадратных метров асфальта. Протяженность новой шестиполосной трассы составит 2,5 км.

На пересечении Репищева и Парашютной на пешеходном переходе сбили человека.

Пострадавший жив, данные о его состоянии пока уточняются.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; пресс-служба ГУ МВД; Piter.TV