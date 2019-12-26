После подсчета более 85% бюллетеней в ЗакС Петербурга прошли шесть партий

Лидерство по числу голосов избирателей сохранила партия "Единая Россия".

Шесть политических партий, по предварительным данным, прошли 5-процентный барьер в Законодательное собрание Петербурга VII созыва и могут создать свои фракции в новом составе. После подсчета более 85% бюллетеней, лидирует по числу голосов избирателей партия "Единая Россия". По данным "Интерфакса", за единороссов проголосовали 33,02% петербуржцев.

На втором месте с большим отрывом оказалась КПРФ, которая набрала 17,62% голосов. На третьем "Справедливая Россия – За правду" с 12,81%.

Впервые участвующие в выборах "Новые люди" набрали 10,16% голосов избирателей. За "Яблоко" проголосовали 8,93% горожан, за ЛДПР – 7,99%.

Пока лишается своего представительства в городском парламенте "Партия роста", которая получила лишь 4,21% голосов. На последнем месте оказалась "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС) – 2,48% голосов на выборах в ЗакС Петербурга.

В Законодательное собрание избираются сроком на пять лет. Окончательные итоги выборов подведут 21 сентября.

Ранее мы писали, что в 35 субъектах России есть случаи признания бюллетеней недействительными.

Фото: Piter.TV