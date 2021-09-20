ЦИК: в 35 субъектах России есть случаи признания бюллетеней недействительными

По стране недействительными признаны 25 тысяч бюллетеней.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала в информационном центре журналистам на брифинге о том, что в 35 субъектах России были случаи признания бюллетеней недействительными. Такая судьба постигла свыше 25 тысяч листков, выданных избирателям. По мнению эксперта, такой показатель для масштабов страны следует считать мизерным и ничтожным результатам.

В этих 35 регионах из 85 на 107 из почти 100 тыс. избирательных участков недействительными признаны 25 830 избирательных бюллетеней. Элла Памфилова, глава ЦИК

Чиновница обратилась к региональным коллегам и избирательным комитетам официальном не подводить итоги голосования за кандидатов сразу. Она призвала в первую очередь рассмотреть все поступившие жалобы на парламентские выборы и принять решения по всем возможным нарушениям. В случае необходимости, Памфилова потребовала "решительно отменять результаты по участкам", если такие нарушения будут подтверждаться.

Памфилова: на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение.

Фото и видео: YouTube / РИА Новости