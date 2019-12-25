Памфилова: на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение

Глава ЦИК оценила прозрачность проведенных выборов.

Председатель российского Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на выборах невозможно скрыть ни одно нарушение. Такое заявление чиновница сделала на брифинге с журналистами в информационном центре ЦИК. По словам главы ведомства, такую безопасность гарантирует прозрачная система голосования.

Значительно меньше, гораздо меньше, чем когда бы то ни было, но каждое из них моментально выходило на поверхность, потому что прозрачность системы это гарантирует. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Эксперт напомнила прессе, что ни одно нарушение на проведенных парламентских выборах не останется без внимания и самой жесткой реакции со стороны ЦИК РФ. памфилова заметила, что необходимо сделать так, чтобы впредь "никому неповадно было".

Памфилова: в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости