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Памфилова: в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий

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Официальные подсчеты будут объявлены в ЦИК 24 сентября.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала в информационном центре о том, что в Государственную Думу России по итогам парламентских выборов проходят пять политических партий. Она одобрила то, что регулярно происходит расширение состава депутатов. Также победу одержали пять самовыдвиженцев и три кандидата по одномандатным округам, которые были выдвинуты на место непарламентскими движениями.

Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий.

Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

В Госдуму РФ в 2021 году прошли представители "ЕР", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей".  В одномандатных округах лидерами стали члены "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".

"ЕР" получает конституционное большинство на парламентских выборах. Однако партия все равно набрала на голосовании меньше голосов, чем показатель 2016 года. Окончательные итоги по выборам ЦИК официально объявит только 24 сентября.

Памфилова не смогла встретиться с Путиным из-за трагедии в Перми.

Видео: YouTube / РИА Новости

Теги: госдума, парламентские выборы, цик, элла памфилова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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