В Петербурге могут начать работать зимние веранды

Эксперимент со столиками на улицах Петербурга, у стен кафе и ресторанов, планируется повторить зимой. Уже готов проект постановления, согласно которому располагать веранды можно будет не только с 1 мая по 15 октября, но и с 20 декабря по 15 января. Об этом сообщил "Деловой Петербург".
Для установки уличной веранды необходимы проекты отдельных элементов благоустройства – столиков, стульев.
Как отметил глава объединения "Рестоград" Александр Ружинский, данная инициатива давно обсуждалась в рамках экспертного совета по вопросам питания.
В августе в Петербурге на треть сократилось число свободных торговых помещений.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все