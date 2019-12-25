В Петербурге могут начать работать зимние веранды

Для установки уличной веранды необходимы проекты отдельных элементов благоустройства – столиков, стульев.

Эксперимент со столиками на улицах Петербурга, у стен кафе и ресторанов, планируется повторить зимой. Уже готов проект постановления, согласно которому располагать веранды можно будет не только с 1 мая по 15 октября, но и с 20 декабря по 15 января. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Для установки уличной веранды необходимы проекты отдельных элементов благоустройства – столиков, стульев.

Как отметил глава объединения "Рестоград" Александр Ружинский, данная инициатива давно обсуждалась в рамках экспертного совета по вопросам питания.

В августе в Петербурге на треть сократилось число свободных торговых помещений.

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