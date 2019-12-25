В Петербурге на треть сократилось число свободных торговых помещений

В три раза чаще стали закрываться магазины одежды и заведения общепита.

В Петербурге за полгода сократилось количество свободных помещений. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Colliers.

По данным экспертов, на центральных торговых улицах уровень вакантности стрит-ретейла упал на треть – до 11,5%. При этом в конце 2020 года свободными были 15,7% площадей.

Больше всего свободных для торговли мест специалисты зафиксировали на Невском проспекте. К июлю текущего года здесь оказались вакантны в три раза больше помещений, чем в начале 2020 года.

При этом в три раза чаще стали закрываться магазины одежды. Также общепит потерял в количестве из-за смены арендаторов.

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