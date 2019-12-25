Троллейбусы № 23 поехали до станции метро "Старая Деревня"

Часть маршрута троллейбус следует на автономном ходу.

Маршрут троллейбуса №23 продлили до станции метро "Старая Деревня" с 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Маршрут продлевают второй раз за 2 недели. Ранее, 10 сентября, троллейбус с увеличенным автономным ходом стал курсировать также по Комендантскому проспекту до Арцеуловской аллеи.

С сегодняшнего дня у троллейбуса еще 7 новых остановок: от Туристской улицы до "Старой Деревни". "Горэлектротранс" увеличил количество троллейбусов на маршруте с 17 до 25. В час пик они будут ходить каждые 8-9 минут, а в обычное время — каждые 13-15 минут. Общая протяженность маршрута теперь составляет 13,35 км.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"