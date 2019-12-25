Что произошло в Петербурге 21 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 21 декабря.

Что произошло в Петербурге во вторник, 21 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

При пожаре в частном деревянном доме в Красном Селе погиб человек.

Огонь охватил старый одноэтажный дом на улице Голубко во втором часу ночи. Пожарным потребовался час на ликвидацию горения, на пепелище нашли тело человека. Его пол, возраст и личность устанавливается, выясняются также причины пожара.

Четырехлетняя девочка несколько дней жила в квартире с мертвой матерью.

Трагедия случилась в поселке Каменка. Как выяснилось, о 40-летней женщине забеспокоились коллеги, поскольку та перестала выходить на связь. Прибывшие полицейские залезли в закрытую в квартиру через окно, внутри был слышен детский плач. Девочку забрали в больницу, с ней будут работать психологи. Причина смерти женщины пока не известна, но по предварительным данным, она не носит криминального характера. По словам соседей, женщина была порядочной и не выпивала, семья на учете не состоит.

В Детскосельском спасли застрявшего между окнами кота.

Сотрудников МЧС вызвали местные жители, инцидент произошел на Центральной улице, 8/2. Кота освободили, но, по словам комментаторов, ему нужна ветеринарная помощь – после такой травмы животное могло получить отек позвоночника. Дальнейшая судьба кота пока не известна.

Главу комитета по финансам Петербурга предложили на пост вице-губернатора.

Кандидатуру Алексея Корабельникова направил на согласование в ЗакС губернатор Беглов. С 2014 года Корабельников был советником губернатора по экономическим вопросам, годом позже занял пост председателя городского комитета по финансам.

До соединения станций метро "Казаковская" и "Путиловская" осталось бурить 100 метров.

Обе станции станут частью новой "коричневой" ветки метрополитена. Сейчас рабочие "Метростроя Северной столицы" делают проходку перегонного тоннеля между станциями, их планируется соединить в начале 2022 года. Открыть станции планируется в 2024 году.

В Петербурге перекрыто Московское шоссе из-за массовой аварии.

Трассу не поделили две фуры и две иномарки в районе Ленсоветовского, из-за чего шоссе оказалось заблокировано в обе стороны. Несколько автобусов пустили в объезд через Софийскую улицу, автомобилисты призывают попутчиков в соцсетях "не соваться" на участок шоссе.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Семен Волотов

Видео: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн