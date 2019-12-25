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Главу комитета по финансам Петербурга предложили на пост вице-губернатора
Сегодня, 12:45
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Главу комитета по финансам Петербурга предложили на пост вице-губернатора

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Предложение направил в ЗакС Александр Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На протяжении нескольких лет деятельность Алексея Корабельникова была связана с консалтинговой компанией "Ernst&Young". После чего он решил построить карьеру в Смольном. С 2014 Алексей Корабельников является советником губернатора Петербурга по  экономическим вопросам. С 2015 года он занимает пост председателя городского комитета по финансам.

В октябре вице-губернатором Петербурга официально стал Максим Мейксин.

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников

Теги: алексей корабельников, вице-губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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