Главу комитета по финансам Петербурга предложили на пост вице-губернатора

Предложение направил в ЗакС Александр Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На протяжении нескольких лет деятельность Алексея Корабельникова была связана с консалтинговой компанией "Ernst&Young". После чего он решил построить карьеру в Смольном. С 2014 Алексей Корабельников является советником губернатора Петербурга по экономическим вопросам. С 2015 года он занимает пост председателя городского комитета по финансам.

В октябре вице-губернатором Петербурга официально стал Максим Мейксин.

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников