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В Детскосельском спасли застрявшего между окнами кота

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Скорее всего, кот получил серьезные повреждения.

В поселке Детскосельский Пушкинского района спасли кота, который застрял в окне. На помощь пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Инцидент произошел на Центральной улице, 8/2. Освободить животное удалось, однако в таких случаях котам требуется срочная ветеринарная помощь.

После таких травм происходит отек позвоночника, нужно срочно уколоть спец. препараты.

написал комментатор.

Дальнейшая судьба животного пока неизвестна. 

Ранее в организации "Кошкиспас" показали, как вытаскивали кота из туалетной комнаты в Буграх. 

Видео: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн

Теги: кошка, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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