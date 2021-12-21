В Детскосельском спасли застрявшего между окнами кота

В поселке Детскосельский Пушкинского района спасли кота, который застрял в окне. На помощь пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Инцидент произошел на Центральной улице, 8/2. Освободить животное удалось, однако в таких случаях котам требуется срочная ветеринарная помощь.
После таких травм происходит отек позвоночника, нужно срочно уколоть спец. препараты.
написал комментатор.
Дальнейшая судьба животного пока неизвестна.
Ранее в организации "Кошкиспас" показали, как вытаскивали кота из туалетной комнаты в Буграх.
Видео: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн
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