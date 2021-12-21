В Детскосельском спасли застрявшего между окнами кота

Скорее всего, кот получил серьезные повреждения.

В поселке Детскосельский Пушкинского района спасли кота, который застрял в окне. На помощь пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Инцидент произошел на Центральной улице, 8/2. Освободить животное удалось, однако в таких случаях котам требуется срочная ветеринарная помощь.

После таких травм происходит отек позвоночника, нужно срочно уколоть спец. препараты. написал комментатор.

Дальнейшая судьба животного пока неизвестна.

Ранее в организации "Кошкиспас" показали, как вытаскивали кота из туалетной комнаты в Буграх.

Видео: ВКонтакте / Детскосельский Онлайн